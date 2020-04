Mnohé ze současných moderních elektronických vychytávek nebo vybavení domácností jsme poprvé viděli právě ve Star Treku. Některé z nich používáme každý den. Jiné jsme dokonce používali, ale dnes už nám připadají zastaralé. Jen se na ně podívejte!

Star Trek je celosvětově známý fenomén. Poprvé se objevil na televizních obrazovkách před více než půlstoletím a od té doby inspiroval několik generací snílků, dobrodruhů, vynálezců a vědců. Proto je také plný vynálezů, které předběhly svou dobu, a dnes už nejsou sci-fi, ale skutečností. Mnohé ze současných moderních elektronických vychytávek nebo vybavení domácností jsme poprvé viděli ve Star Treku. Některé z nich používáme každý den. Jiné jsme dokonce používali, ale dnes už nám připadají zastaralé. Jen se na ně podívejte!

Dveře na fotobuňku

Otevírají se samy. Když se před nimi člověk objeví, rozevřou se jako na povel. Bez dveří na fotobuňku se neobejde žádný supermarket. Narazíme na ně na každém kroku. Jsou pro nás úplně obyčejné. Ale v roce 1966, kdy se poprvé vysílal původní Star Trek, to byla nevídaná technologie, která neexistovala. Dveře na můstku vesmírné lodi Enterprise ve skutečnosti otevírali a zavírali dva schovaní technici.

Osobní počítač

Před půlstoletím byly osobní počítače obrovská a pomalá monstra, která okupovala celé místnosti. Obyčejný smrtelník neměl příležitost se k nim dostat. Ve Star Treku počítače řídí jednotlivé systémy vesmírných lodí. Kromě toho mají k počítači přístup i členové posádky, kteří ho využívají nejen kvůli práci, ale také na zábavu. Tak jako dnes, kdy je skoro každá domácnost vybavená počítačem – někdy dokonce několika.

Velkoplošná obrazovka

Televize z 60. let dvacátého století se nedají s dnešními „domácími kiny” vůbec srovnávat. Byly to malé, zrnité a někdy ještě černobílé krabičky. Ale v původním Star Treku se objevily velkoplošné ploché obrazovky s pestrými barvami a vysokým rozlišením. Seriál s předstihem několika desetiletí přesně předpověděl, kudy se bude tato technologie ubírat.

Mobilní telefon

Myšlenka osobního přenosného telekomunikačního zařízení byla v roce 1966 naprostým sci-fi. Dnes se bez mobilu prakticky neobejdeme. Martin Cooper, který je nejčastěji považovaný za vynálezce prvního funkčního mobilního telefonu, veřejně prohlásil, že se nechal inspirovat Star Trekem. Ale tím to nekončí. Jak se mobily postupně vyvíjely, výrobci uvedli na trh otevírací „véčka”, přímo navržená podle komunikátorů z klasického Star Treku. Stejné se používají také v novějším seriálu Star Trek: Discovery, který se vysílá v současnosti, kdy už jsou „véčka” minulostí, protože je nahradily chytré telefony. Ale i ty našly inspiraci ve Star Treku.

Tablet

Když měl v roce 1986 premiéru seriál Star Trek: Nová generace, jeho tvůrci si dali záležet, aby vypadal moderněji než jeho předchůdce. Koneckonců se odehrává o celých sto let později. Kapitán Picard a spol. proto často používají třeba přenosná plochá počítačová zařízení s dotekovým displejem, která jsou tenká a lehká, ale pořádně výkonná. Zobrazují data, s jejichž pomocí se dají ovládat jiná zařízení, nebo přehrávají hudbu a filmy… V době, kdy se počítače teprve začaly rozšiřovat do domácností a vypadaly jako velké a těžké krabice, byl takový vynález naprosto hypermoderní. Ale v roce 2010 se objevil na trhu první iPad a dnes už jsou tablety naprosto běžné. Ještě používanější jsou menší a přenosnější chytré telefony.

Technologie hands-free a bluetooth

Komunikační důstojnice poručík Uhura používá ve více než padesát let starém původním Star Treku bezdrátové sluchátko, které jí pomáhá udržet si přehled o všem, co se šustne. Dnešní hands-free zařízení využívající technologii bluetooth vypadají hodně podobně. Vzhledem k tomu, že před půlstoletím nic takového neexistovalo (snad ani ve filmech s Jamesem Bondem), dá se předpokládat, že vynálezci bezdrátového „hands-free bluetooth headsetu” byli další, kdo se nechali Star Trekem přímo inspirovat. A i kdyby ne, Uhura měla tuhle moderní věcičku jako první!

Videohovory

Představa, že budeme s někým mluvit, a přitom ho uvidíme na obrazovce, nebyla v době uvedení prvního Star Treku nová. Dokonce nebyla ani technologicky úplně nemožná. Ale byla hodně drahá, a tak trvalo dlouho, než se nápad ujal. Americké telekomunikační společnosti se v průběhu minulých desetiletí snažily několikrát přesvědčit zákazníky, aby začali využívat videohovory. Dveře dokořán jim otevřely až docela nedávno dobře dostupný internet, laptopy vybavené kamerami a chytré telefony. Teď jsou videohovory tak běžné a rozšířené, že se nechce věřit, jak moc jsme o nich ještě před rokem 2010 pochybovali.

Osobní asistenti s umělou inteligencí

Ve Star Treku se objevují výjimečně chytré počítače s umělou inteligencí: rozumí lidské řeči a jsou schopné odpovídat příjemným hlasem. Ke komunikaci přitom nepotřebují obrazovku, stačí jim mikrofon a reproduktor. Ještě před deseti lety se něco takového zdálo v běžném životě nepředstavitelné. Dnes jim říkáme třeba Siri, Alexa nebo Cortana, bydlí v našich mobilech, laptopech a tabletech a rychle se zlepšují.

Univerzální překladač

Hodí se při prozkoumávání galaxie a objevování nových planet osídlených neznámými mimozemskými rasami, ale i na dovolené v zahraničí. Hrdinové Star Treku mají k dispozici univerzální překladač. My si můžeme stáhnout mobilní aplikace, které fungují podobně: poradí si se složitými větami a nabídnou překlad hned poté, co si vyslechnou mluvčího. Ještě propracovanější vylepšené verze tohoto softwaru se používají na ambasádách nebo letištích po celém světě.

Trikordér

Hrdinové Star Treku mají k dispozici přenosný počítač, se kterým můžou skenovat předměty, půdu nebo horniny a jednoduše zjistit jejich složení. Lékařská verze tohoto zařízení diagnostikuje zdravotní stav a identifikuje případná zranění. My máme skenery. Stejným způsobem jako příslušníci Hvězdné flotily je sice nepoužíváme, přesto existují. A vědci, kteří s nimi přišli jako první a stále je zdokonalují, se vůbec netají tím, že nápad vzešel ze Star Treku. Mnoho různých skenerů zjišťuje složení a rozložení půdy. Různé lékařské přístroje zase dovedou nasnímat pacienta a ze získaných údajů samy vyhodnotit, co je příčinou jeho trápení. Mimochodem, v pozdějším Star Treku: Nové generaci se objevila rovnou hypermoderní diagnostická lékařská lůžka. A právě taková vyvinuli na univerzitě v britském Leicesteru. Jediný problém: zatím jsou příliš drahá.

Hybosprej

Lékařský přístroj používaný ke vstřikování léčiv do těla pacienta bez použití jehly je realitou Star Treku – ale i našeho světa! V současnosti existuje několik různých prototypů vyvinutých univerzitními týmy i soukromými společnostmi. Při jejich použití by pacient neměl cítit žádné píchnutí, jen dotek zařízení na kůži. Někdy se to přirovnává ke štípnutí komára. Tak proč na nás ještě doktoři vytahují jehly? Ovládat skutečný hybosprej zatím není úplně jednoduché. Bohužel je to těžší než někomu prostě propíchnout kůži jehlou.

Fázer

Zbraně na energetické paprsky, které můžou mít smrtící i jen ochromující účinky, ve skutečnosti (zatím) neexistují. Ale už po uvedení klasického Star Treku se začaly používat tasery. Toto zařízení ochromí útočníka pomocí elektrických šoků a stalo se běžnou výbavou pořádkových služeb. Dá se také pořídit pro vlastní sebeobranu. Kromě toho zbrojařské firmy jako Lockheed-Martin pracují i na různých verzích laserových zbraní od bazuky, přes dělo vyvíjené pro potřeby amerického námořnictva, až po laserovou pušku na sestřelování zdivočelých nepřátelských dronů.

Bionické oči

Jedním z nepřehlédnutelných hrdinů Star Treku: Nové generace je Geordie La Forge. Hlavní inženýr a pilot vesmírné lodi Enterprise je slepý. Vidí díky speciálnímu vizoru, který posílá informace přímo do jeho mozku. V pozdějších sériích a filmech má Geordie kybernetické oči. Technologie, jež umožňuje navrátit slepým zrak aspoň částečně, existuje v omezené míře už dnes. V roce 2006 se vědcům podařilo přenést obraz z kamer do mozku slepých pacientů. Výsledky nejsou dokonalé, ale neustále dochází ke zlepšování. V současnosti probíhají výzkumy možnosti využití speciálních brýlí, které by mohly nahradit chybějící zrak úplně.

Replikátor

Oblíbený kus moderní technologie ze Star Treku: Nové generace (nebo Hlubokého vesmíru devět a Voyageru) dokáže replikovat prakticky jakýkoli předmět. Nebo jídlo. Chtěli byste ho taky vlastnit? Je to možné, dokonce čím dál levnější. 3D tiskárny jsou stále dostupnější. Jídlo sice běžně netisknou, ale i na tom se neúnavně a relativně úspěšně pracuje. Zatím se předpokládá, že jestli se 3D tiskárny rozšíří do obyčejných domácností, budeme si moct sami vytisknout náhradní díly do různých spotřebičů. Nebo třeba nové tenisky.

Teleportér

Běžný způsob přepravy předmětů i osob ve Star Treku sice zůstává snem vynálezců, vědci se přesto zcela vážně snaží najít způsob, jak teleportovat částice z jednoho místa na druhé, už několik desetiletí. Dokonce se jim to podařilo na atomární úrovni. Není nepravděpodobné, že teleportace se někdy v budoucnu stane dalším velkým vynálezem lidstva – i když určitě nezpůsobí revoluci v tom, jakým způsobem cestujeme. Teleportovat člověka by znamenalo rozložit nějakého nebožáka na atomy. Dovedete si představit, co by vám to udělalo s babičkou? Asi ne. S chladničkou? To už je jiná. Alternativní řešení by mohly nabídnout také 3D tiskárny, schopné na jednom místě předmět naskenovat a na jiném vytvořit jeho přesnou repliku.

Tažný paprsek

Paprsek energie, který je schopný zastavit a přitáhnout předmět, vesmírnou loď nebo člověka, se začal objevovat v různých vědeckofantastických příbězích už ve 30. letech minulého století. V původním Star Treku to tedy byla 30 let stará sci-fi záležitost. Dnes na takovou technologii v běžném životě stále čekáme, ale první krůčky už máme za sebou. V roce 2015 oznámil tým vědců z Velké Británie, že se jim podařilo přijít na způsob, jak s použitím zvukových vln pohybovat s miniaturními objekty do velikosti 5 milimetrů. Jejich objev by mohl najít využití v medicíně třeba při odstraňování ledvinových kamenů. A mohl by také časem vést k vynálezu větších a silnějších tažných paprsků, které budou jako ty ze Star Treku.

Nikol Klevcovová, externí konzultant odd. marketingu a PR pro FTV Prima