Po delší době bylo venku zase teplo, přímé slunce a bezvětří, tak jsem se vydal na jarní lov na položenou. Cílem byl rybník Nové Sedlo v Jirkově.

Matěj Maršík s výstavním amurem | Foto: se svolením Matěje Maršíka

Zvolil jsem zlehka rohlík a na druhý prut nasbírané žížaly. Prut jsem hodil sotva dva metry od břehu na asi půlmetrovou hloubku, kde byla voda hezky prohřátá, a druhý prut do větší hloubky, abych zkusil, co bude víc fungovat.

Po ani ne dvaceti minutách přišla krásná jízda na prut na mělčině a začal boj. I přesto, že rybařím již desátým rokem, tak zjištění že mám na prutu větší rybu je pro mě stejně velký adrenalin jako na začátku mého chytání.

Ryba se vcelku lehce nechala po chvíli přitáhnout ke břehu, ale hned jak se ukázal amur, tak mi bylo jasné, co přijde. Jakmile zahlédl připravený podběrák ve vodě, tak to otočil a parádně to rozjel na hloubku. Bylo mi jasné, že tohle udělá, tenhle pocit zná snad každý rybář, ne nadarmo se mu říká “torpédo”. Po asi deseti minutách stihl udělal asi čtyři takovéhle výpady a pak se konečně nechal vytáhnout z vody.

Ukázalo se, že měl přes osmdesát centimetrů a více než šest kilo, což pro mě je na jaro už nádherná ryba. Ale stejně se těším, až si je v létě zachytám z hladiny.

Matěj Maršík