Jejich organizovaný výdej před budovou radnice je připraven i na tento týden v dopoledních hodinách - od 30. března do 2. dubna, denně od 9 do 10 hodin a dále podle potřeby, budou sociální pracovníci radničního odboru vydávat lidem před městským úřadem zdarma roušky.

Přidají k nim i návod, jak se o roušku starat. (viz níže). Zároveň bude probíhat sbírka látek, nití a gumiček k ušití roušek. Už dnes ale město roušky ze vznikajících přebytků dávalo kolemjdoucím. „Probíhalo to tak, že jsme roušky navěsili na plot před úřadem a kdo chtěl, ten si je bral,“ přibližuje akci (viz snímky) místostarostka Dana Jurštaková.

Roušek bylo na plotě několik desítek a lidé si je rozebrali během půlhodinky. „Budeme v tom pokračovat i v dalších dnech - po odpolednech,“ dodává místostarostka.

Od 16. března do dneška město postupně rozdalo přes 700 bavlněných roušek. Přednostně je dostali:

Úřednice České pošty, prodavačky v Tescu, v Penny i v dalších prodejnách na území Jirkova (pekařství, potraviny a levné potraviny, JIP, drogerie, květinářství, řeznictví…), lékárnice v lékárně na náměstí pro občany, pracovníci firmy ONZA a společnosti Městská majetková Jirkov, obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Ervěnické a v Červenohrádecké ulici, strážníci městské policie, senioři prostřednictvím sociálních pracovnic, které jim zařizují nákupy, a další klienti sociálního odboru, tedy i lidé bez domova a jiní potřební v ulicích města…



Dalších 800 zdravotnických roušek bylo vyhrazeno pro lékaře na poliklinice, pro sociální pracovníky na radnici a v městském ústavu sociálních služeb. Kraj tento týden postupně distribuuje zdravotnické ochranné pomůcky ambulantním lékařům.



Radnice zároveň děkuje všem obětavým lidem, kteří bez váhání začali pomáhat už v samotných počátcích nouzového stavu.

Město Jirkov