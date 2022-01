ČEZ tudíž celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny s akumulací nebo tepelného čerpadla připravuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. Poskytuje záruku 25 let na 80% výkon panelů, 15 let na samotné panely, 10 let na ČEZ Battery Box a pětiletou záruku na práci. Z celkového počtu instalací fotovoltaik v roce 2021 jich přitom na celé území severních Čech připadá 203, a to 117 v Ústeckém a 86 v Libereckém kraji. V případě bateriových systémů jich bylo v Ústeckém kraji zprovozněno 52, na Liberecku dokonce 61. Tepelných čerpadel přibylo na Ústecku 138, v sousedním kraji pak 62. Ve srovnání s rokem 2020 se jedná mnohdy o více než 100% nárůst sledovaných technologií v obou krajích.