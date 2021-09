Ve druhé části přednáškového bloku si děti vyráběly vlastní autíčko. Při této části hodiny jsme se nasmáli. Po zemi vyrazila různá vozítka. Každé autíčko se pohybovalo podle naprogramovaných kroků. Jedno zmateně dopředu a dozadu, druhé legračně poskakovalo, třetí se točilo kolem své osy, čtvrté jezdilo jen rovně, občas se autíčka střetla a bylo potřeba jim trochu ručně pomoci. Škoda, že jsme neměli ještě třetí hodinu, to už by se nám podařilo jízdu dopilovat.

Je začátek září a dlouhé prázdniny byly hned pocítit. Dalo nám docela zabrat, že 360° musíme vydělit 60, abychom dostali výsledek, že každou vteřinu se ručička posune o 6°. Nakonec se to všem dvojicím podařilo.

Pro dvojice byl připravený tablet, spolu se stavebnicí Lego Mindstorms. Prvním úkolem bylo rozběhnout motor, aby se jednou otočil o 360 stupňů. V dalším kroku již byla otočka jen 1/4 a bylo nutné vypočítat, kolik je to stupňů. Ve třetím kroku dostaly děti za úkol napodobit vteřinovou ručičku, jako na nástěnných hodinách. K tomu bylo potřeba vědět, o kolik stupňů se otočí každou vteřinu vteřinová ručička.

