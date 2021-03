Je neděle odpoledne 7. března 2021, 16 hodin a vracíme se do velkokapacitního centra v Nemocnici v Kadani, která své centrum začala připravovat již začátkem roku, protože vedení nemocnice cítilo, že to bude potřeba. A ve čtvrtek večer začala pro jejich centrum zatím největší výzva telefonátem z Ústeckého kraje s otázkou „dokážete proočkovat 3 600 lidí za víkend?“ a jak se říká a i zde platí, že štěstí přeje připraveným. Jejich odpověď byla jasná. Dokážeme a my se dnes o tom přesvědčíme.

Při pohledu ven na nádvoří před očkovacím centrem je oproti včerejšímu ránu, kdy vše začalo již vidět ocelové zábrany, hlavního koordinátora rázného muže, který vše u vstupu organizuje, ale i další, kteří cíleně v rozestoupených lidech na parkovišti vyhledávají ty, kteří nemají vyplněné dotazníky a informovaný souhlas a vše jim pomohou vyplnit nebo rovnou vyplní a po jednotlivých skupinách zhruba 10 lidí je pouští dál do prostoru vestibulu a schodiště, kde další energičtí koordinátoři na schodišti i v mezipatrech všem po celý den říkají o potřebě dodržovat rozestupy, že podél zdi stojí ti, co jdou na očkování a podél zábradlí ti, co jdou z očkování. Kadaňští vědí, že co je limituje, je technické řešení budovy, která není průchozí, ale naučili se s tím velmi dobře pracovat.

Dostáváme se do druhého patra a v chodbě před ordinacemi jsou místo včerejších 2 lékařských stanovišť již 3. erudované mladé lékařky, které vše kontrolují a konzultují se zájemci o očkování vše potřebné, také zodpovídají všechny jejich důležité otázky.

Přednost v tomto očkovacím centru mají složky IZS, jeho příslušníci přijíždějí průběžně po celý den v malých skupinkách, protože vedení nemocnice pochopilo, že ti kteří slouží v režimových službách, kontrolují dodržování opatření na hranicích s Německem, okresů nebo krajů, jdou do služby nebo z ní a je potřeba jim také vyhovět a neomezit ještě víc i jejich náročnou personální situaci.

Sami řadoví policisté si na místě kladou otázky: Proč se vnitro o ně nezajímá stejně tak jako školství o své učitele nebo proč mají interní informace, že v Jihomoravském kraji je většina policistů již očkovaných první dávkou. Obecně jsou rádi, že tato možnost očkování se jim nyní naskytla.

Jeden z policistů při vstupu do budovy „okomentoval“ celý kadaňský systém jako úžasný a omlouval se starší paní, kterou předběhl spolu se svými kolegy. Většina z přítomných lidí ale měla pro tyto výjimky pochopení. Navíc už koordinátor před vstupem do budovy upozorňuje na tuto „anomálii předbíhání“ a vše celý den neúnavně vysvětluje. Je opravdu skvělý, asertivní a neúnavný to pořád říkat dokola a duchapřítomně reagovat a občas s negativní reakci. Informovanost čekající zde chápou jako základ dobré práce a je vidět již od samého příchodu na plochu před budovu očkovacího centra, že od včerejšího rána se opravdu hodně věcí změnilo.

Navíc jak se dozvídáme, si včera vše přijel osobně prověřit i hejtman Ústeckého kraje na základě podnětu občanů, že v Kadani očkují všechny bez rozdílu. Sám se přesvědčil, že tomu tak není a mělo by to tak být, důvěřuj, ale prověřuj.

Je 17.30, zbývá poslední hodina a půl z plánované akce a pohledem z okna „Sesterny 1“ je vidět, zhruba 50 lidí před budovou v rozestupech a další lidé průběžně přicházejí podle času jejich objednání. Přijíždí další vozidlo HZS a z něj vystupuje 8 lidí s vyplněnými dokumenty a přednostně vstupují do budovy. Cestou se míjejí s kolegy, kteří po zhruba 15 minutách budovu opouštějí. Krátce si vymění dojmy většinou jen se strohou odpovědí, „Čau kluci, opravdu to mají super organizovaný“ nebo „tady by se mohli učit“ či jen „palcem nahoru“.

Na chodbě mezi lidmi, kteří pak čekají potřebný čas na možné potíže s alergickou reakcí je slyšet různé otázky na zdravotnický personál. Ať na typ vakcíny, účinky, co se může s očkovaným stát, nebo otázkou na zdravotníky „co můžeme udělat pro vás my“. Jiná starší paní, které se lesknou oči říká sestřičce, která jí pomáhá vstát, jak moc ji děkuje a tiskne ji pevně ruku. Nemocný pán s onkologickým onemocněním sedící na chodbě v diskuzi s dalšími lidmi vše komentuje slovy: „Koho by napadlo, že Kadaň má takové možnosti očkování.“ Mezi lidmi, jak se baví, je slyšet i města z kterých jsou a není to jen Kadaň nebo Chomutov, ale i Teplice, Most, Kladno, Louny, Praha a další místa.

Vracíme se zpět na vakcinační místnost, kde na minutové ručičce hodinek zjišťujeme, že sestřička, která připravuje vakcínu do stříkaček, jich dokáže připravit 10 za jeden a půl minuty, ale i to že každé zhruba 4 minuty dokáží obě vakcinační ordinace kompletně odbavit 10 - 12 lidí.

Potřebné informace pro zrychlení procesu očkování zní již pro lidi čekající na chodbě. Připravte si prosím rameno pro očkování! Praváci levé a leváci pravé. Další pán již takto poučený vstupuje do „Sesterny 1“ a poslouchá to, co dnes řekla paní magistra z místní lékárny, která ve vakcninačním centru jen vypomáhá po celý víkend již několik setkrát. Posaďte se prosím, vaše jméno a příjmení, druhá paní magistra hrbící se u nízkého stolku za dveřmi vypisuje kartičku a třetí sestřička mezitím aplikuje vakcínu, pán se zvedá a dostává všechny potřebné informace o další dávce s předáním kartičky o aplikované vakcíně se svým jménem a respirátor zdarma jako malý dárek. Je radost sledovat tento dokonale vyladěný systém čtyř lidí.

Systém hodný Baťova obuvnického gigantu, který nepotřebuje větší reklamu, než tu co mu udělají sami lidé. Jediné co mrzí všechny, kteří se na celém chodu podílejí, je to že nemohou vyhovět pro aktuální nedostatek většího množství vakcín všem, ale věří, že se brzy vše zlepší a už teď jsou na další výzvy připraveni a to nejen přes víkend.

Venku už se setmělo a do konce plánovaného očkování zbývá 15 minut, vstupní prostor do budovy se pomalu vyprazdňuje a schodiště je při pohledu zvenku již poměrně prázdné a v Kadani vědí, že zvládli to, co na co se od začátku roku připravovali. Původní požadavek byl na 3 600 vakcinovaných lidí za víkend a dnes vědí, že to jde. Mají svůj systém, který za poslední den a půl ještě vylepšili. Dobře vědí, že za vším stojí lidský faktor, spolehlivý tým lidí co jsou vidět, ale i ti, kteří pracují v zázemí u počítačů v zasedačce a všechny údaje zadávají do systému očkování. Dohromady je to něco přes 50 lidí z řad kmenových zaměstnanců nebo brigádníků, kterým před 20 hodinou přichází poděkovat ředitel nemocnice spolu se svou náměstkyní, která si po oba dny přímo řídí průběh očkování v prostoru chodby, kde najdete dvě sesterny pro aplikaci. Po oznámení ohromujícího čísla naočkovaných přes 4 000 lidí si všichni, kteří se na tom podíleli zatleskají a z rukou ředitele obdrží čerstvou růži za skvěle odvedenou práci, ale i přání k zítřejšímu MDŽ.

A před odchodem z očkovacího centra se ještě nabízejí k další brigádní pomoci, protože mnoho z těchto brigádníků jsou studenti nebo lidé, které současná opatření omezila ve výkonu jejich práce.

Roman Dušek - fotograf