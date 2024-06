REPTILclub v Chomutově dnes funguje zejména jako zájmový kroužek pro děti. To se ale od září změní a do REPTILclubu bude moc zavítat široká veřejnost.

Současná podoba REPTILclubu | Foto: Jaroslav Forejt

Program je přichystaný opravdu pro všechny, od rodičů s nejmenšími dětmi, po penzisty se zájmem o fascinující svět plazů. Cílem REPTILclubu je vytvořit v Chomutově jedinečné zařízení, které bude vzdělávat širokou veřejnost v oblasti plazů, ochrany plazů v ČR a také překonat mýtus nutného strachu z plazů.

Nejdříve je ale nutné zajistit modernizaci zařízení. Na přelomu července a srpna dojde k demontáži starých dosluhujících terárií, která nejsou vyhovující pro zvířata a ani nesplňují dnešní bezpečnostní charakteristiky. Nová terária, která se podařilo zajistit ve spolupráci s kamarádem Petrem Hammerschmiedem ze společnosti Reptiplanet a ředitelem Domečku Radkem Malarikem.

Nová terária splňují nejmodernější požadavky na chov a bezpečnost. Navíc jsou velmi estetická a účelná.

Vizualizace přestavby REPTILclubuZdroj: Jaroslav Forejt

Celý plán na přestavbu vznikl již na začátku roku 2024, kdy bylo potřeba naplánovat jak rozmístění terárií v omezeném prostoru REPTILclubu, tak samotné zajištění terárií, dopravy i času na přestavbu, aby nedošlo k ohrožení současných aktivit v REPTILclubu. V plánu bylo nutné počítat i s dočasným umístěním chovaných zvířat. Plán se podobá akci Kulový blesk a bude to jistě náročné období.

Zajímavostí je, že děti, které se zúčastní příměstského tábora v červenci, budou ještě ve starých prostorech REPTILclubu. Srpnové turnusy již otestují nové zařízení.

Sportu zdar aneb Gymnastika hrou. Užily si ji děti z chomutovských školek

Je to pro mě velký krok do neznáma. Po téměř dvaceti letech v korporátních společnostech se vydávám do světa svých snů. Plazy studuji přes 20 let svého života a nastal čas zúročit dosavadní zkušenosti a předat je široké veřejnosti. Díky zvídavým otázkám dětí i dospělých se stále učím nové. Studium plazů i jejich péče zabírá mnoho času a stalo se to pro mě druhým zaměstnáním. Což je opravdu velmi náročné. To byl i rozhodující faktor pro změnu.

Zájem veřejnosti je veliký a rýsují se i možnosti dalších spoluprací se spřízněnými zařízeními. Již nyní organizuji s Botanickou zahradou Teplice výstavu plazů, která bude probíhat po celé září u nich v zahradě. Plánů mám plnou hlavu, telefon i blok plný poznámek a nezbývá než je začít realizovat.

V expozici bude umístěno přes 20 terárií, která tematicky návštěvníky seznámí s evolucí plazů. Přeneseme se tak obrazně do doby před 350 milióny let, kdy souš začali objevovat první obratlovci, zjistíme, jak se vyvinuli první plazi a jak je možné, že naší zemi obývají déle než 300 miliónů let. Návštěvníci mohou názorně vidět vliv evoluce na vývoj jednotlivých druhů. V neposlední řadě mohou obdivovat jednotlivé biotopy na různých kontinentech. Každé terárium bude mít svůj příběh, který vymýšlím již dnes například při procházkách přírodou.

Hasiči a zdravotníci přijeli za dětmi do školky Alešova, přivezli ukázky

Věřím, že si každý přijde na své. REPTILclub nabídne širokou škálu služeb. Kroužek pro nejmenší, Háďata, který mohou využít rodiče na mateřské dovolené se svými dětmi. Cílem je nevychovávat v nové generaci strach z plazů a naopak v nich vzbudit fascinaci těmito výjimečnými tvory. Kroužky pro veřejnost nabídnou prostor všem věkovým kategoriím. Mohou tak přijít například, dospěláci, odrostlé děti, či prarodiče s vnoučaty, prostě každý, kdo má zájem dozvědět se něco zajímavého ze světa plazů. Speciální programy a workshopy nabídnu o vybraných víkendech.

Pokud byste chtěli strávit s plazy svou soukromou chvilku, můžete se stát na den chovatelem. Mnohem více prostoru dostanou školní a mimoškolní zařízení, které mohou přijít na exkurze, anebo je navštívím s vybranými plazy u nich v zařízení. Všechny akce budou vždy včas zveřejněny na webových stránkách reptilclub.cz a facebookových stránkách REPTILclub.

Jaroslav Forejt