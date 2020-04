Časem se vyškrabeme na člun, aby nám to šlo lépe a rychleji. Někdo uplave pár temp, párkrát zabere pádlem a v nejbližší zátočině vyleze, aby se povaloval na sluníčku. Jiní plavou dál, někteří mají štěstí, že se po řece poznávání plaví celý život. A že to někdy dá zabrat…

Když budu v tom vodním příměru pokračovat, my učitelé jsme něco jako plavčíci, kteří těm malým či mladým plavcům pomáhají slovem ze břehu nebo praktickou ukázkou na mělčině. Jenže teď došlo ke změně a my musíme ze břehu zpátky na vodu. Rychle do lodí, každý je zároveň háčkem, který musí pozorně „číst vodu“ před sebou, i zadákem, který to musí ukormidlovat.

A pouštíme se do meandrů online výuky. Čekají nás záludné úžiny (Learn Tube, kanál General), proudy (Workstreams), místa (Share Point) a víry s exotickými názvy (Teams, Forms, OneNote apod.), o jejichž existenci jsme dosud nevěděli. Číhaly totiž pod hladinou anebo byly dosud na jiných tocích, kam jsme rozhodně zamířit nehodlali. Ale musíme je překonat, protože za námi jedou a čekají, že je tím vším provedeme, naši žáci. Musíme být aspoň o pár záběrů napřed, takže se učíme nové fígle a líbí se nám, jak je s jejich využitím najednou ta plavba jednodušší.

Že jsme měli zpočátku radost, že si od našich malých plaváčků odpočineme? To jo – zpočátku. Už asi po týdnu se to ale začalo měnit a oni nám chybí. Někteří z nich dokonce tvrdí, že my jim také, ale věřte dětem?. A že jsme se nejdřív radovali, že si od té naší rutinní příbřežní instruktáže na čas odpočineme? Ne, ne – teď, když nás to hodilo zpátky na vodu, která opravdu teče a poklid „voleje“ je v nedohlednu, musíme zabírat mnohem víc. Nestačí prostě jenom učit, přibylo ještě - učit se.

Ještě jednu věc to přineslo – mnohem víc než dosud se navzájem dělíme o své zkušenosti, spolupracujeme. A tak se dál pokoušíme proplouvat dalšími nástrahami. A stejně parta vodáků, když dorazí k nebezpečnému jezu, se občas sjedeme dohromady, radíme se, dodáváme si odvahy a než vyrazíme dál, řekneme si: To dáme!

Tak ahoooj!!!

Luboš Mizun, třídní učitel 7. A ZŠ Kadaňská, Chomutov