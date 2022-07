FOTO: Razítko k výročí Vejprtské dráhy lze získat do konce července

Železniční dráha z Chomutova do Vejprt v Krušných horách letos slaví 150 let své existence. Provoz horské tratě, která se šplhá až do nadmořské výšky kolem 900 metrů, byl zahájen 1. srpna roku 1872. Po trati se dodnes můžete svézt. Výročí připomíná také česká pošta příležitostným razítkem.

Razítko k výročí Vejprtské dráhy lze získat do konce července. | Foto: Martina Sihelská