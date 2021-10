V září jsme poznávali domácí zvířata i naše mazlíčky a v říjnu budeme poznávat ptačí říši. Celým programem nás provedla zkušená chovatelka. Už víme, že sokoli dokáží ve volné přírodě vyvinout rychlost až 400km/hod. a že i někteří živočichové mají zobák a nejsou ptákem, např. ptakopysk. Nezaskočí nás ani tato otázka.

Kteří ptáci, kromě labutí, spolu zůstávají po celý život? No přeci jeřábi. Cestou lesoparkem jsme potkali trojici medvědů i rosomáka. Co myslíte? Vystřeluje dikobraz ostny? Jistěže ne, je to jenom pověra!

Evženka Maříková - třídní učitelka