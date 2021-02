První vysvědčení v 1. B na Kadaňské

Děti mají za sebou půl roku usilovné práce, ne vždy to byly chvilky radostné. To když jsme nemohli na podzim do školy.

První vysvědčení v 1. B na Kadaňské. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov