Po příchodu do knihovny jsme se rozdělili na dvě skupinky podle tříd a každá už měla jiný program. My jsme se jako první vydali do krásně vybavené herny, která nás úplně okouzlila. Bylo tady malé dopravní hřiště s možností poznat dopravní značky, naučit se nějaké silniční pravidlo a svézt se na motorce či koloběžce.