V pondělí 4. září začal oficiálně nový školní rok pro všechny děti školou povinné. V Chomutově dostávali žáci, kteří šli do prvních tříd, dárkové předměty od města. Na Základní školu Hornická přišel prvňáčky v jejich první školní den přivítat náměstek primátora Milan Märc.

Prvňáčky přišel do školy přivítat také Milan Märc. Zavítal do ZŠ Hornická | Foto: Marie Heřmanová

Noví školáci dostali od města Chomutova uvítací dárečky pro jejich první rok ve škole - box na svačinu, pracovní podložku a především pamětní list chomutovského prvňáčka.

Prvňáčky přišel do školy přivítat také druhý náměstek primátora Milan Märc. Zavítal do Základní školy Hornická, která mimo jiné nyní v září slaví 50 let od svého založení. „Chtěl bych popřát vedení školy a také všem jejím žákům, aby tohle byl zcela obyčejný rok, aby je nezaskočilo nic negativního, s čím by se museli potýkat, jako tomu bylo například v předminulém roce. Prvňáčkům i jejich učitelům přeji, aby se jim ve škole líbilo a také aby je to bavilo,“ popřál náměstek.

Nových dětí do celkem deseti chomutovských základních škol nastoupilo přes 450. „Kolik dětí celkově skutečně nastoupí, se uvidí až na konci září, jelikož se během tohoto měsíce ještě situace různě mění. Konečné a skutečné stavy se zobrazí ve školské matrice k 30. 9. 2023,“ komentuje Martina Kalová, vedoucí odboru školství.

Marie Heřmanová

mluvčí statutárního města Chomutova