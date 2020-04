Stejně tak jako na všech školách i prostory chomutovské průmyslovky zejí prázdnotou, nicméně učitelé ani žáci nezahálí, ba naopak on line výuka je v plném proudu.

Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov. | Foto: Střední průmyslová a Vyšší odborná škola, Chomutov

Náhlá situace sice mnohé zaskočila, potažmo donutila všechny zmobilizovat síly a uvést do praktického života metody, které do té doby využívali jen občas. ICT technologie nejsou pro mnohé žádnou novinkou, v rámci různých projektů, které na škole probíhají, se žáci i učitelé snaží moderní technologie do výuky zavádět již dlouho, avšak vždy s různým výsledkem. On - line prostředí není cizí ani žákům ani učitelům, jelikož pracují na různých platformách jak při výuce ve škole, kdy žáci využívají dotyková zařízení, která jsou jim pro výuku k dispozici, tak při domácí přípravě.