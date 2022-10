Protidrogový vlak je účinný, vyplývá to z průzkumu

Preventivní program protidrogového vlaku Revolution Train, který přijel tři roky po sobě do Jirkova, plní svůj účel (viz graf v příloze). Vyplývá to z průzkumu, který pro město Jirkov provedl nadační fond Nové Česko.

Protidrogový vlak je účinný, vyplývá to z průzkumu. | Foto: Město Jirkov

Dlouhodobý sběr dat formou anonymních dotazníků probíhal přímo v prostorách tohoto vlaku. Zabýval se volnočasovými aktivitami žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol, jejich kontaktem s návykovými látkami a provázaností těchto dvou faktorů. V otázce trávení volného času dotazníkový průzkum ukázal, že téměř každý den je na internetu pro zábavu 85,23 procent dětí. 14,77 procent respondentů uvedlo, že se každý den nudí. Nejčastější věk pro první vyzkoušení marihuany je v Jirkově 14 let. Nejčastější věk, v němž tázaní už pocítili opilost, byl taktéž 14 let. 12,24 procentům respondentů již někdy někdo nabízel jinou drogu než tabák, alkohol nebo marihuanu. Pro 33,33 procenta dětí je sehnání marihuany lehké až velmi lehké. Alkohol už okusilo 67,09 procent respondentů. První zkušenost s kouřením již má 51,05 procent dotazovaných. Každý den kouří jednu či více cigaret 16,88 procent školáků. Zkušenost s marihuanou jednou či vícekrát má 15,19 procenta respondentů. Celkově účastníci hodnotili program Revolution Train výborně v 79,32 procenta. 84,81 procent by jej doporučilo svým kamarádům nebo známým. Město Jirkov