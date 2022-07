O program byl i letos obrovský zájem, do letošního ročníku se zapojilo 1527 studentů, což je o 240 více než loni. Do programu se za šest let jeho trvání přihlásilo téměř 7 tisíc studentů a ČEZ Distribuce věnovala na elektro vzdělání mezi studenty a školy 12 720 000 korun. Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici jsou oceněním a peněžitou odměnou od společnosti ČEZ Distribuce motivováni k dobrým studijním výsledkům, účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. „Studenti, kteří se do programu zapojí, získávají oproti jiným uchazečům o zaměstnání zajímavou položku do svého životopisu a díky tomu mají také větší šanci uspět ve výběrovém řízení na některou z absolventských pozic,“ říká Lucie Masopustová, členka představenstva ČEZ Distribuce.