Národní technické muzeum zve na začátek prázdnin do Železničního depozitáře NTM v Chomutově rodiny s dětmi. Na 3. až 6. července 2021 připravilo hravý program, během kterého si mohou děti s rodiči zasoutěžit a poznat, jak brzdí či zatáčí vlak, jak funguje parní motor nebo jak těžká byla práce topiče. Po všechny čtyři dny bude jezdit z depozitáře do Černovic a zpět parní vůz Komarek z roku 1903 ze sbírky NTM.

V Železničním depozitáři NTM v Chomutově bude akce Příští stanice prázdniny. | Foto: NTM

Soutěž pro malé železničáře je připravena formou putovního pracovního listu. Děti budou za pomoci rodičů a sourozenců řešit u známých železničních vozidel jako je Papoušek, Brejlovec nebo Hurvínek jednoduché úkoly a na závěr je čeká malé odměna. Když budou mít štěstí, přijde jim výhra poštou. Muzejní lektoři na interaktivních stanovištích u didaktických pomůcek připravených díky projektu NTM Startin i u exponátů v depozitáři vysvětlí, jak to funguje na železnici. Jaký je rozdíl mezi parní, dieselovou i elektrickou lokomotivou, jak se vlak v zatáčce udrží na kolejích nebo jak brzdí, jaké byla práce topiče nebo co musí umět strojvedoucí. Program pro rodiny s dětmi je zdarma v rámci vstupného do depozitáře.