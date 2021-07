„Pohádkové příběhy totiž neodmyslitelně patří k památkám a to i ve 21. století a proto jsme požádali představitelku titulní role v seriálu – princeznu Arabelu – tedy slovenskou herečku Janu Nagyovou o patronát ke 4. ročníku našeho projektu a pozvali ji na začátku hlavní turistické sezóny do ČR,“ sdělil autor projektové platformy Objevuj památky Petr Lukas z brněnského Letohrádku Mitrovských.

Jana Nagyová žádosti ochotně vyhověla a pro letošní rok se stala tváří tipů na výlety po vybraných památkách, stejně jako instagramové soutěže Objevuj památky s princeznou Arabelou. Herečka pozve jak uživatele portálu Objevujpamatky.cz a sociálních sítí, tak všechny milovníky našich památek na minimálně 18 historických objektů (od května do října). Tyto tipy na výlety budeme průběžně prezentovat právě na www, FB a IG.

„Hrady, zámky a další památky mám velmi ráda. Často je s rodinou navštěvuji a obdivuji jejich různorodou architekturu, zajímavé interiéry a sbírky. Ze všeho nejraději tam ale sním. Přemýšlím, kdo se tady v minulosti procházel, kdo tu seděl, a také se kochal stejně jako já. Těším se, že vás od jara do podzimu osobně pozvu na několik krásných historických míst,“ uvedla Jana Nagyová na začátku spolupráce.

V termínu od 9. do 11. července herečka zavítá do Ústeckého kraje, kde navštíví minimálně 4 památky zapojené do projektu Objevuj památky:

Zámek Červený Hrádek v Jirkově (10. 7. - není určen pevný čas).

Starou radnici (muzeum) v Chomutově (10. 7. - není určen pevný čas).

Zámek v Klášterci n. Ohří (v případě časové rezervy).

Zámek Poláky (kde symbolicky zahájí rekonstrukci objektu – 10. 7. od 15.30)

Zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun (kde si mj. prohlédne výstavu Tajemný Rudolf II. - 11. 7. od 9.30).

„Velmi ráda podpořím jak návštěvnost památek i aktuálních výstav v Ústeckém kraji, tak povědomí o historických objektech, které na své znovuzrození zatím čekají a svojí přítomností napomohu k jejich zviditelnění,“ doplnila představitelka legendární princezny Arabely.

Hana Zvalová – KVIZ Jirkov