Příběh o narození Ježíška aneb 2. B z Kadaňské vyrazila za příběhem Vánoc

Čtenář reportér Čtenář

Opět vypravili do městské knihovny, kde nás čekala paní knihovnice s příběhem o narození Ježíška. Prohlédli jsme si a přečetli krásnou knihu o tom, jak to vypadalo ve chlévě, než do něj přišla Marie s Josefem, která zvířátka se v něm schovávala a následně zahřívala malého Ježíška.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Příběh o narození Ježíška aneb 2. B z Kadaňské vyrazila za příběhem Vánoc. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov