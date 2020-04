Jiřina Šíšová z Karlových Varů na sociální síti facebook vyřkla velkou prosbu na Lidi. Stanislav Míka její výzvu sdílel pro Chomutovany.

Přibalte si do baťůžku pytel na odpadky | Foto: Archiv

Nastal čas, kdy hodně lidí chodí na procházku do lesa. Moc vás prosím, přibalte si do batůžku pytel na odpadky a sebere trochu odpadků co se v lese valí, hlavně kolem cest.