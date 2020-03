Facebookový profil Pro Chomutováky v sobotu zveřejnil informaci o tom, že na obyvatele jednoho z chomutovských paneláků čekalo v poštovních schránkách jedno velice zajímavé a milé překvapení.

Roušky jako dárek od vietnamského podnikatele ve schránkách. | Foto: Pro Chomutováky

Roušky pro všechny spolubydlící v paneláku. To bylo to velké překvapení. Vietnamský podnikatel, provozující nehtová studia, zajistil pro svoje zaměstnance šicí stroje a oni šijí roušky. Některé pak zadarmo rozdal svým sousedům v baráku.

„Ano úžasné a především lidské a o tom to je. Ono Asiaté obecně mají priority úplně jinak postavené nežli celá Evropa, jsou disciplinovaní a na prvním místě je lidskost a pomoc druhým v krizových situacích jak jen můžou .. Měli by jsme si z nich vzít příklad,“ okomentovala počin jedna z účastnic diskuse pod příspěvkem. (pch)