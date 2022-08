Podtitulem instalace Tváří v tvář je autorovo přání „Kdybytak docházelo jen k dobrým dohodám“. To odkazuje nejen k tématu letošního ročníku festivalu Obnaženi Kdybytak, ale v případě samotného díla pak k námětu této sochy.

„Při její tvorbě jsem byl ovlivněn současnou situací ve společnosti i válečným konfliktem na Ukrajině a socha tak souboj v obecné rovině zrcadlí,“ popsal autor.

Zdroj: Miloš Štáfek

Jiří Němec, který s festivalem spolupracuje dlouhodobě, vystudoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze obor Sochařství 2 pod vedením doc. akademického sochaře Jiřího Beránka. Aktivně se účastní sochařských sympozií a skupinových výstav. Věnuje se zejména figurální tvorbě a experimentuje s možnostmi řešení prostoru. Jeho díla můžeme vidět nejen v městském veřejném prostoru, ale mnohdy jsou i součástí přírodních scenérií (louka u Boleboře - sousoší Tanec, 2010; Červený Hrádek, u zámeckého rybníka -Tíha, 2016).

Umístění této dočasné instalace na opomíjenou a zanedbanou část sídliště Březenecká organizátoři zvolili úmyslně. „Chceme otevřít diskuzi o další kultivaci tohoto místa. Kromě našich vizí a fantazií nás velmi zajímají reakce obyvatel tohoto sídliště, jejich představy a potřeby užívání této části veřejného prostor,“ řekla jedna z organizátorek a ředitelka spolku Obnaženi Jana Timiopulu. Ta zároveň širokou veřejnost zve na říjnovou výsadbu stromů, která ještě v rámci festivalu na tomto místě 8. října proběhne.

Odhalení sochy společně s koncertem pražského hudebníka Lukáše Landy bylo předzvěstí hlavního programu 19. ročníku multižánrového festivalu Obnaženi, který proběhne v Chomutově od 10. do 13. srpna. „Rádi bychom pozvali nejen chomutovské příznivce kultury na jedinečné akce současné umělecké scény - na taneční představení pro děti i dospělé, výstavy, promítání tanečních filmů… Hned na startu to bude například sólový koncert, Lenky Dusilové, který proběhne ve středu 10. srpna v kostele sv. Ignáce od 19 hodin,“ zve další chomutovská rodačka a ředitelka festivalu Klára Alexová, která festival organizuje od samého počátku, ačkoliv už patnáct let žije v Amsterodamu a do Chomutova se každoročně vrací právě kvůli pořádání tohoto mezinárodního uměleckého setkání.

Podrobnosti k programu festivalu najdete na www.obnazeni.cz.

Jana Timiopulu