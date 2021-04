Pozvánka na výstavu obrázků z online výuky na Kadaňské

Čtenář reportér





Vážení, srdečně vás zveme na výstavu obrázků, které vznikly v době distanční výuky. A že je opravdu na co se dívat! Bohužel se na výstavu nevešly všechny práce, které by si zasloužily diváky, na to bychom potřebovali celé náměstí.

Obrázky jsou vystaveny venku na budově galerie Špejchar v Ruské ulici od pondělí 12. dubna po dobu dvou týdnů. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov