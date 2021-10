Pozor na krátkodobý zákaz vstupu do městských lesů na Božím Daru

Návštěvníci, kteří se chystají do lesa na houby nebo na vycházku, by si měli dát pozor a v těchto dnech vyměnit lokalitu svého zájmu. V níže uvedených termínech totiž platí krátkodobý zákaz vstupu do lesů v okolí Božího Daru.

Pozor na krátkodobý zákaz vstupu do městských lesů na Božím Daru. | Foto: Archiv