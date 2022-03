Potravinová a materiální pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Klášterci nad Ohří

Čtenář reportér Čtenář

Ve středisku organizace Naděje v Klášterci nad Ohří, na adrese Chomutovská 206, si ukrajinští uprchlíci mohou, a někteří již tak i činí, vyzvedávat potřebné věci, jako jsou potraviny, oblečení nebo drogerie. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 8 do 17.30 hodin a v pátek od 8 do 15.30 hodin.

Středisko organizace Naděje v Klášterci nad Ohří. | Foto: Archiv