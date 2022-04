Poslušně hlásím, že se hlásím! Kadaňské seniory navštívil nejslavnější voják

„Poslušně hlásím, vašnostové, že jsem zde. Já jim to povím takhle. Moc jsem se k vám těšil, protože co si budem lidičkové dobří povídat, já už taky nejsem nejmladší, táhne mi dobře na sto třicet pět let a mezi svejma je člověku nejlíp. To dá přeci rozum, né?!“ Kdo by ho neznal…

Foto: MěSSS Kadaň