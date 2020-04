Poslední měsíc je pro kantora smršť, bouře a uragán

Úča online. Co mě nezabije, to mě posílí. To je moje životní heslo. Jsem myslím posílená ažaž. Ta kupa nových informací, která se na mě valila každý den. Co všechno jsem se musela ve svém věku naučit. Velkou oporou mi byli i moji žáci. Štěstím pro mě bylo i to, že mě moje 8. B ještě před karanténou vzala do skupiny v Messengeru, takže rozjezd v Teams byl jednodušší.

Hádanka vypůjčená z internetu. | Foto: Archiv