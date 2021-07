Po dlouhém čekání plném všelijakých omezení se opět rozjel Safari expres a naše druhé třídy mohly uplatnit poukázku na vytouženou projížďku. Ještě jednou bychom rádi poděkovali paní ředitelce PZOO Věře Fryčové, ale nesmíme zapomenout ani na zbytek týmu. Všichni nám připravili opravdu nevšední zážitek.

Doslova na poslední chvíli se umoudřilo počasí a mohli jsme vyrazit k branám lesoparku. Vše bylo nachystáno a dobrodružství mohlo začít. Zkušený pan řidič s námi projel každý kout. Už jen samotná jízda byla zážitkem, navíc oku našeho bystrého a moudrého průvodce nic neuniklo! I zvířata nás přijala a neohroženě nás přišla přivítat doslova tváří v tvář.

Nezapomněli jsme ani na vnitřní část a došli pozdravit naše známé kamarády! A protože jsme třída plná elánu, síly a hlavně zvědavosti, vydali jsme se i do dáli vstříc naší historii a tradicím do skanzenu Stará Ves. Nejlépe to vystihla slova jedné žákyně. To je mnohem lepší než koukat na nějaké obrázky v knížkách! A měla pravdu!

Jakub Vaverka - třídní učitel 2. A ZŠ Kadaňská Chomutov