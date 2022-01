Poté jsme si do skleněné nádoby s hrdlem dali trochu teplé vody, do ní jsme nasypali sušené kvasnice, lžičku cukru a lehce zamíchali. Následně jsme přes hrdlo přetáhli nafukovací balonek a čekali. Po chvíli čekání se nám balonek zvedl a lehce se nafoukl. Funguje to tak, že při zvýšení teploty a dostatku potravy (cukru) vylučují kvasinky jako vedlejší produkt oxid uhličitý, který balonek nafoukne. Chtěli jsme ještě pozorovat i pučící kvasinky pod mikroskopem, ale na to byla tato hodina krátká. Celé naší třídě se pokus povedl. Moc nás to bavilo a těšíme se na další pokusy.