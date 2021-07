Pojďme tvořit. Společně pro Klášterec 2022

Až do 30. září mohou lidé v Klášterci nad Ohří opět navrhovat projekty, které by ve městě rádi realizovali. Uvítáme i méně nákladné projekty, alespoň jich pro vás budeme moci vytvořit více. A jak to vypadá s projekty, pro které jste hlasovali na konci loňského roku?

Dětské hřiště v Rašovicích. | Foto: Město Klášterec nad Ohří