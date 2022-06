Pokaždé při otevření zámku mohou návštěvníci spatřit něco nového, tentokrát to bude západní štít se sochařskou výzdobou po dokončené obnově. Občerstvení na nádvoří je zajištěno.

Veškerý výdělek z akce je určen na obnovu zámku, který patří mezi nejohroženější památky v republice. Zámek sloužil do roku 1988 státnímu statku, poté byl až do roku 2020 opuštěn a chátral. Nyní prochází dlouhodobou rekonstrukcí a bývá zpřístupňován jen několikrát do roka.

Miloš Dempír