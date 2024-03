Kadaň se potřetí promění v pohádkové království při oblíbeném festivalu

Čtenář reportér

Kadaňské Kino Hvězda bude i v letošním roce hostit akci, která si získala pozornost nejednoho pohádkového nadšence. Od od 28. do 31. května 2024 se uskuteční třetí ročník Kadaňského pohádkového festivalu. Akce, která v loňském roce přilákala do kadaňského Kina Hvězda stovky pohádkových nadšenců, má ambice uspět a předčit očekávání i letos a nejen to.

Malá návštěvnice Kadaňského pohádkového festivalu v roce 2023. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

V tomto roce se Kadaňský pohádkový festival chystá překročit hranice Česka a zavítat do německého Aue, které je partnerským městem Kadaně. „Když se naskytla příležitost zapojit naše partnerské město, neváhali jsme ani minutu. Máme za to, že pohádky jsou univerzálním jazykem a máme proto velkou radost, že můžeme představit to nejlepší z pohádkové tvorby i tamnímu publiku,“ nechal se slyšet Michal Volt, ředitel Kadaňského pohádkového festivalu a dodal, že i proto je mottem letošního ročníku Fantazie nezná hranic. Již tradičně se návštěvníci mohou těšit na interaktivní program v kině a jeho okolí. Nově organizátoři plánují zaplnit i prostranství za kinem. „Rozhodli jsme se pro návštěvníky přijít s dalším vylepšením, stage za kinem nabídne zábavu pro všechny věkové kategorie. Představí se i známá youtuberka. Více ale budeme průběžně odhalovat,“ dodal Michal Voltr. Josef Dvořák o festivalu pohádek i dětství v Kadani: Byl jsem třídní kašpar V rámci festivalu se budou konat nejrůznější workshopy, divadelní vystoupení, hry soutěže a besedy se zajímavými osobnostmi. Kromě toho se v rámci festivalu uskuteční soutěžní přehlídka nejlepší pohádkové tvorby současnosti z dílny studentů a absolventů FAMU – Filmová a televizní fakulta AMU. Kadaňský pohádkový festival pro vás pořádá Kabelová televize Kadaň a Kino Hvězda Kadaň ve spolupráci s Městem Kadaň. Celý festival získal také záštitu ministra kultury, Martina Baxy. Tak neváhejte a přijďte se nechat unést do světa pohádek na Kadaňském pohádkovém festivalu v posledním květnovém týdnu. Sledujte Facebook a Instagram Kadaňský pohádkový festival, nebo webovou stránku www.kadanskypohadkovyfestival.cz a nenechte si ujít všechny festivalové novinky! (cr)