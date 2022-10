Podzimní dobrodružná cesta v družině na ZŠ Kadaňská v Chomutově

Nastalo nejbarevnější roční období roku, které vybízí k velkému poznávání. Není nad to projít se v barevné přírodě za pěkného počasí a zažít s kamarády dobrodružné zážitky. To vám jistě mohou potvrdit děti z naší družiny, které se vydaly na dobrodružnou cestu do blízkého okolí naší školy.

Podzimní dobrodružná cesta v družině na ZŠ Kadaňská v Chomutově. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Naše paní vychovatelky si pro ně připravily přírodovědnou podzimní poznávací stezku. Na cestě dlouhé skoro 6 km na děti čekalo 6 úkolů, hádanek a kvízů s podzimní tématikou, které postupně společně řešily. Na výpravě si mohly děti ověřit své vědomosti z podzimního období, pořádně potrénovat nožky v přírodním terénu a zamlsat, protože za své snažení byly odměněny dobrůtkami. Děti musíme moc pochválit, všechny cestu zvládly s úsměvem na tváři a my jsme moc rády, že si celé odpoledne pěkně užily. Vychovatelky ŠD - ZŠ Kadaňská Chomutov