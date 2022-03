Je namířená přímo na dvířka od boudy, ve které samice Scadi opatruje svá dvě mláďata. Popravdě - bude to trvat možná ještě pár týdnů, než nějaká z těch chundelatých hlaviček vykoukne. Mláďata se narodila v polovině ledna a v přírodě z doupat vylézají až po několika měsících. Chce to trpělivost, zatím třeba občas zahlédnete alespoň Borise nebo Scadi, jako my na snímku…

Zoopark Chomutov