Poděkování všem, kteří pomohli udělat krásné Vánoce v chomutovském Klokánku

Čtenář reportér





Skončil rok 2020, jak se zdá, ten nejsmutnější rok v tomto století. Zapíše se hodně hluboko do naší paměti, bez ohledu na to, jestli jsme ho prožili jako batole, a svůj start do života vnímali kolem sebe jen jako zakryté tváře, jestli jsme nemohli nastoupit do mateřské školy, jestli si nebudeme pamatovat tvář naší první paní učitelky, jestli jsme své rozhodnutí o výběru střední školy museli udělat bez podpory pedagoga, zmeškali jsme prvák s novými spolužáky, nebo maturitní večírek.

Před koncem roku se zvedla obrovská vlna pomoci a do Klokánku proudily dary a dárky, které pomohly dětem prožít krásné Vánoce. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová