Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2024 Ústeckého kraje proběhla 16. srpna v obci Křešice, která je vítězem krajského kola. Starosta obce Perštejn Martin Srbecký na této slavnosti oficiálně převzal ocenění Fialová stuha za inovativní obec z rukou Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje, Lukáše Černohorského, náměstka ministra pro místní rozvoj ČR a Radka Lanče, náměstka ministra zemědělství.

Velikým překvapením však bylo, že obec Perštejn byla vyhlášena ještě dvakrát. A to jsme opravdu nečekali. Obec Perštejn tak dále získala ocenění Zlatá cihla v kategorii C – nové venkovské stavby, kde jsme krajským vítězem. A do třetice všeho skvělého jsme přivezli Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.

Nejvyšší získané ocenění Fialová stuha soutěže Vesnice roku 2024 Ústeckého kraje, tak doplnila další dvě velmi významná ocenění. Je to obrovský úspěch a hrdost. Jako starosta obce si získaných ocenění velmi vážím a jsem skutečně poctěn, že jsem mohl naší obec reprezentovat a ocenění převzít.

Získaná ocenění jsou výsledkem práce nejen vedení obce, ale zejména zaměstnanců, občanů a bezpochyby spolků působících v naší obci.

Za Obec Perštejn

Ing. Martin Srbecký - starosta obce