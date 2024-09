Přípravu nepodcenily ani paní učitelky ze třídy U Včeliček, ani děti. Po několikadenních přípravách se všichni sešli na školní zahradě a přivítali pana pekaře společnou písničkou: „Pekař peče housky, …“

Po zpěvu si připomněli, co dělá pan pekař, co k tomu potřebuje a kde pracuje. Ale to už všechny dětské oči sledovaly, co je kde připravené a co je čeká.

Každá třída si vyzvedla velký muffin, který je bude provázet až do cíle a na který budou sbírat a nalepovat obrázky za splnění úkolů. A hurá do „pečení.“

Nejdříve je potřeba vyčistit zrní od pavouků, potom odnést pytle se zrním do mlýna, a to po cestě s překážkami. Potom přenést vajíčka od slepičky, nejlépe na lžíci. Vybrat nádobí, které pekař ke své práci pokračuje. Udělat z těsta pečivo – housky a rohlíky. Nasázet koláče do pece lopatou a nakonec ochutnat, co pekař upekl. Upekl slané, nebo sladké pečivo?

Za odměnu všichni dostali výborné košíčky.

Ode dneška již pekař nebude pro děti neznámou profesí, děti si budou pamatovat jeho práci. A až půjdou na připravovanou exkurzi, budou pekařům skorokolegy.