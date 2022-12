Být moderátorem bylo asi nejtěžší. Dívat se do kamery a přitom mluvit, opravdu není jednoduché. Dalo by se říci, že většina z nás si oblíbila roli kameramana, který sice není vidět, ale je nepostradatelný, tak jako ostatní. Také jsme se přímo zapojili do akce. Zahráli jsme si scénku a moc se nasmáli. Herci z nás asi nebudou, ale kdo ví? Možná se do studia ještě vrátíme a něco natočíme.