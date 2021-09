„Stejně jako v loňském roce, tak i letos chceme přispět těm, co to potřebují. Prostřednictvím dvou hudebních scén, chceme přilákat všechny věkové kategorie a vybrat peníze pro Míšu a Adama,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc.

Na Kamencovém jezeře vystoupí kapely Wishlist, Molly the Bloom a Copacaband. Stage na letním kině přivítá skupiny Smokers, The Tap Tap, divadelní představení pro děti v podání Komedianti na káře a na závěr se představí kapela Mňága a Žďorp. Vstupné se bude vybírat zakoupením veselého náramku a to v minimální hodnotě 100,-Kč. „Výtěžek následně rozdělíme mezi Míšu, která si moc přeje benecykl a Adama, který potřebuje intenzivní hiporehabilitační pobyt,“ upřesnil náměstek primátora Milan Märc.

Program doplní stánek Chomutovské knihovny, kde naleznete výtvarnou dílnu a prezentaci deskových her. A nebudou chybět ani nafukovací atrakce, kdy z celkové tržby bude polovina darována také dětem.

Vstup na festival bude umožněn pouze vchodem do letního kina. Předpokládaný konec akce je ve 21.00 hodin.

Veronika Říhová – mluvčí magistrátu města Chomutova