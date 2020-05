Současně s obnovením parkovného, jež je možné platit hotovostně v platebních automatech nebo zasláním SMS zpráv, dochází také k obnovení rezidentních parkovacích stání v tak zvaných modrých zónách. „Odteď tak ve vyhrazených zónách mohou parkovat pouze držitelé platných parkovacích karet. Ty karty, kterým končí platnost mezi 13. březnem 2020 a 12. březnem 2021 budou vydávány na období 14 měsíců,“ vysvětlil situaci tajemník chomutovského magistrátu Robert Plechatý.

Parkovací karty, jimž končila platnost do 12. března 2020 budou vydávány na běžné období 12 měsíců stejně jako zcela nové karty, u kterých se nejedná prodloužení. „Pokud si lidé chtějí již neplatné parkovací karty nechat prodloužit, měli by tak učinit nejpozději do 1. června 2020,“ dodal tajemník Plechatý.

Denisa Špeilová – mluvčí magistrátu města Chomutov