Na konci října vyjeli žáci 8. ročníků ze ZŠ Kadaňská Chomutov do liberecké IQLANDIE za vědou. Sraz byl už v 6.50 hodin, abychom do Liberce dorazili včas, cesta totiž trvá 2,5 hodiny. Když jsme přijeli na místo, čekali tam na nás dva odborníci, kteří nám měli pomoct s chápáním celé té vědy, Kačka a její spolužák Aleš, oba vysokoškoláci.

Osmáci z Kadaňské se bavili v IQLANDII. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

První, co nás zaujalo, byla zlatá socha Buddhy, hned na to jsme byli poučeni, co smíme a co nesmíme. Naše paní učitelky nám rozdaly připravené pracovní listy od Káti a Aleše, vysvětlily, jak si máme poradit s vypracováním a upozornily, že naší hlavní oporou při bádání budou právě Káťa s Alešem. Čekala nás čtyři patra, rozdělená do různých expozic. V každém z nich bylo něco jiného, např. ŽIVLY, kde jsme si mohli vyzkoušet zemětřesení, nebo třeba sílu větru, ta nám pěkně pocuchala účesy. Někdo se zdržel na střeše u hudebních nástrojů, jiní si zaoperovali v lidském těle nebo pumpovali krev do lidského oběhu, někdo zase rozsvěcel světýlka pomocí elektromagnetů. Zkrátka jsme si pěkně pohráli a přitom poznávali vědu.