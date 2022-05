A stejně tak si musí počkat návštěvníci. Chovatelé zatím o oslici pečují v zázemí, a ještě minimálně měsíc to tak zůstane. Oslici totiž ještě nebyly tři roky, což se u těchto oslů dá označit za hranici zletilosti. Do té doby se nedoporučuje zvířata umisťovat do společného výběhu. „Je to doporučení nejen dlouholetých chovatelů, ale také správců plemenné knihy těchto oslíků. Jako zoologická zahrada to samozřejmě ctíme,“ vysvětluje prozatímní rozdělení hýkavé dvojice ředitelka zooparku Věra Fryčová.