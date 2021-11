Oslava Halloweenu ve 4. A na ZŠ Kadaňská v Chomutově

V pondělí jsme se do školy těšili. Po prázdninách nás totiž čekal opožděný Halloween. Převlékli jsme se do halloweenských kostýmů symbolizujících „zlé duchy", tedy do všeho, čeho se obvykle bojíme - čarodějky, strašidla, černé kočky, pavouky, upíry, příšery, kostlivce…

Halloween ve 4. A na ZŠ Kadaňská v Chomutově. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov