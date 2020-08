Oprava mostu skončila, řidiči už nemusejí na autodrom objížďkou

Čtenář reportér





Vozidla, která přijíždějí do Mostu ze směru od Prahy, už mohou pokračovat na Chomutov a také do areálu mosteckého autodromu po silnici I/13 směrem ke kruhovému objezdu v mostecké městské části Souš. Ředitelství silnic a dálnic začátkem srpna znovu zprovoznilo úsek pod hradem Hněvínem, který byl kvůli rekonstrukci silničního mostu nad ním 16 měsíců uzavřený. Řidiči tak museli využívat zhruba dvacetikilometrovou objížďku po silnici I/27 do Záluží a dále pak na Komořany.

Oprava mostu skončila, řidiči už nemusejí na autodrom objížďkou. | Foto: Autodrom Most