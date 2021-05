I letos jsme už netrpělivě čekali na 30. duben. Přestože jsme zrovna tento den seděli u svých monitorů, i tak se mnozí proměnili na čarodějnice a čaroděje. Vyučovací hodiny propojilo téma pálení čarodějnic.

Online pálení čarodějnic proběhlo ve 4. C na Kadaňské. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

V českém jazyce jsme seřadili jména čarodějnic podle abecedy, vymýšleli jsme slova tematicky spojená s čarodějnicemi a třídili je podle rodu. V matematice jsme pomocí správně vypočítaných příkladů odhalili ukryté jméno čarodějnice. Nezapomněli jsme si zopakovat tradice pálení čarodějnic. Víme, jak se ubránit uhranutí i jak čarodějnice zahnat. Stihli jsme se také seznámit s keltským svátkem Beltain, který se slavil ve stejný den jako dnešní pálení čarodějnic. Dalo by se říct, že jediné, co nám chybělo, byla hořící fatra a opečené buřty. Ale to se nám snad ještě podaří dohonit.