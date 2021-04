První etapa bude opět startovat v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří, tentokrát ale zavede turisty a běžce na nová místa lázeňského města. Start je naplánován na neděli 30. května v 10 hodin pro chodce a v 10.30 hodin pro běžce. Původně měl seriál začít už koncem dubna, vzhledem k nejistému systému rozvolňování protiepidemických opatření se agentura rozhodla začátek posunout. „Pořadí etap zůstává stejné. Běžci a turisté se nemusí na etapy znovu registrovat. Jako ‚náplast‘ za tyto změny každý dostane se svou první registrací i dárkový balíček od sponzorů a partnerů akce, který připraví Nadační fond VOLNĚ dýchej,“ vysvětluje ředitel pořádající Destinační agentury Ing. Lukáš Pichlík.

Sportovní seriál Ohřecká Osmička zažil vloni svou premiéru. Na start se postavilo téměř 300 účastníků. Také letos nabídne osm tras zajímavými místy Dolního Poohří. „Připravené budeme mít zcela nové trasy, až na trasu v Panenském Týnci – ta jediná bude stejná jako loni. Trasy sportovce a turisty zavedou na další málo objevená místa – vrchy Rubín a Úhošť, na tvrz Divice, okolo zámků Jimlín a Stekník, do Rašovic a k Panenskému Týnci,“ láká návštěvníky Lukáš Pichlík. Seriál je určen pro běžce i pěší. Cílem je zúčastnit se všech etap a vyplnit tak slepou mapu Dolního Poohří. Běžci pak mohou bojovat i o titul Běžec Dolního Poohří.

Do druhého ročníku vstupuje Ohřecká Osmička s celou řadou novinek. Seriál má nové logo a jednotlivé etapy mají svůj název, který účastníkům napoví, co je asi čeká. Významnou změnou je zavedení startovného a partnerství s Nadačním fondem Volně dýchej. Startovné se platí ve výši 50 korun za etapu a veškerý výtěžek je určen nadaci, která pomáhá mimo jiné dětem s vrozenou vadou hrtanu. Před několika dny spustila Destinační agentura zcela novou mobilní aplikaci Ohřecká Osmička. K dispozici je zdarma pro systémy iOS i Android. Už dnes v ní najdou zájemci všech osm loňských tras a postupně přibývají i letošní. „Běžci tak mohou začít klidně trénovat už dnes. Zároveň může aplikace sloužit každému jako tip na výlet, ať už se chce do seriálu zapojit nebo chce vyrazit do přírody individuálně,“ dodává ředitel Destinační agentury Dolní Poohří.

Novinky a informace o seriálu je možné sledovat na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ohrecka8, přihlášky na etapy jsou k dispozici na webu https://www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka/.

Etapy Ohřecké Osmičky:

1. etapa Klášterecko aneb Za zámeckým porcelánem – 30. 5.

2. etapa Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! - 6. 6.

3. etapa Lounsko aneb Kolem rodinného stříbra – 20. 6.

4. etapa Podbořansko aneb Zabojuj! Kupec Sámo taky musel – 4. 7.

5. etapa Týnecko aneb Mysli pozitivně a neztratíš energii – 11. 7.

6. etapa Džbánsko aneb Pojďme ztropit letní scénu – 15. 8.

7. etapa Žatecko aneb Rokokovým srdcem chmelnic – 22. 8.

8. etapa Kadaňsko aneb Návrat do třetihor – 12. 9.

Destinační agentura Dolní Poohří