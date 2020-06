V neděli 21. června odstartovala historicky první etapa nového sportovního seriálu Ohřecká Osmička. V Krásném Dvoře na Podbořansku ji provázelo ideální počasí i bohatá účast. Celkem osm etap zavede běžce i pěší na osm zajímavých míst Dolního Poohří. Na start první etapy Podbořanskem dorazilo 42 běžců a 29 chodců. Čekala je příjemná čtyřkilometrová trať zámeckým parkem v Krásném Dvoře.

Start první etapy na zámku v Krásném Dvoře. | Foto: Archív Destinační agentury Dolní Poohří

Startovné na závody se neplatí, ale sportovci si mohli na místě zakoupit na podporu seriálu trička, čelenky a další upomínkové předměty. Zapojila se také Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která na místě zájemcům například měřila tlak a úspěšné běžce také ocenila. Vítěze v cíli čekala vína od vinařství Wilomenna, které je nositelem značky Poohří regionální produkt. Všichni, kteří trať absolvovali, pak získali první ústřižek do slepé mapy Dolního Poohří.

„V seriálu nerozhoduje čas v cíli, ale účast. Po absolvování každé z tras získají účastníci jeden ústřižek k doplnění mapy. Cílem je poskládat během sezóny celou mapu. Ty, kterým se to podaří, hodnotně odměníme. Kdo dosáhne nejnižšího celkového času v každé kategorii, získá titul Běžec Poohří s plaketou, kterou jsme nechali vyrobit,“ vysvětluje princip soutěže ředitel agentury Lukáš Pichlík. Ohřecká Osmička je novinkou letošní sezony, kterou připravila Destinační agentura Dolní Poohří. Původně měla startovat již v dubnu, ale koronavirová omezení odsunula start první etapy na červen. Další díl se poběží již tuto neděli 28. června se startem v 10.30 hodin v lázních Evženie v Klášterci nad Ohří. Trasy v délkách od 4 do 8 kilometrů jsou svou nenáročností určeny rekreačním běžcům či chodcům s nordic walking holemi. Trasu je možné projít též pěšky. „Umožňujeme sportovcům, kteří nestihnou některou z etap absolvovat s námi, zaběhnout si trať individuálně a zůstat tak ve hře o titul,“ doplňuje Pichlík. Na jednotlivé etapy je možné se přihlašovat předem na webu www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka. Přihláška předem však není povinná, registrace je bezplatná a je možná i v místě startu. Na webu naleznou zájemci i podrobné propozice a pravidla seriálu.