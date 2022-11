„Mohlo by to vypadat, že se každý podzim opakuji ve svém hodnocení. Nicméně je zřejmé, že je o naše památky i méně frekventovaná místa v regionu stále větší zájem. Turisté se již identifikují se značkou a image Dolního Poohří a v drtivé většině nás umí geograficky umístit na mapu ČR. Znají naše turistické cíle a co víc – rádi se k nim opakovaně vrací! Tento posun vnímám především při osobní účasti na nejrůznějších veletrzích a akcích cestovního ruchu,“ hodnotí oblibu regionu ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík. Na propagaci značky Dolního Poohří měl bezesporu velký vliv turisticko-sportovní seriál Ohřecká osmička, který se letos konal potřetí a získává si stále větší oblibu.