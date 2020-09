Pátý závod 4. ročníku trailového běžeckého seriálu 7 pohoří 2020 provede účastníky krásami Krušných hor i bývalou hornickou krajinou zapsanou v UNESCO.

„Vyběhnete z Abertam, lesem se dostanete k bývalému dolu Eva, na Jelení a k Švýcarské chatě na Plešivci. Seběhnete do Merklína a přes bývalou osadu Kaff proběhnete pod Plešivcem, do Pstruží a přes lyžařský areál do cíle. Málo známá část Krušných hor vás okouzlí podzimem zabarvenou přírodou,“ popisuje trasu Jiří Fidrant ze společnosti Norská móda, která stála u zrodu tradiční série závodů, jež provází sedmi českými pohořími.

Na výběr jsou vždy dvě trasy: v případě Krušných hor měří ta kratší 13 kilometrů, delší má pak celkem 23 kilometrů. V obou případech je však tvořená z velké části lesními pěšinami a zpevněnými cestami, jen minimum se běží po asfaltu. Kromě obtížnosti se závody dále rozdělují do kategorií podle pohlaví a věku.NOVINKA! Kari Traa RUN 5+km Nová trať pouze pro ženy, které si chtějí vyzkoušet běh horským prostředím. Délka 8 km, převýšení 220 m.

Vlaďka Svobodová