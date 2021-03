Od obce Sušany je krásný výhled nejen na Krušné hory

Krušné hory, mostecký vrch Ressl nebo samotné město Most. To je možné všechno vidět od obce Sušany, která leží těsně u hranic okresů Chomutov a Most. Samozřejmě, jen za dobré viditelnosti. Při sobotní procházce vesnicí a jejího okolí jsme měli štěstí. Zrovna bylo vidět opravdu daleko…

Od obce Sušany je krásný výhled nejen na Krušné hory. | Foto: Lucie Králíková